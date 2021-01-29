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FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanmasına operasyon: 66 gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA29 Ocak 2021 Cuma 09:19 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 09:52
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, aralarında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile örgütün 2 "mahrem imamı"nın bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 25 ilde operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Şüphelilerden 41'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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