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FETÖ'nün kaleminden aynı senaryo: Fidan'a yönelik diploma iftirası belgelerle çürütüldü

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanladı. Bakanlık, DMM ve YÖK'ün belgelerle bu iddiaya yanıt verdiğine işaret etti.

AA5 Ağustos 2025 Salı 20:48 - Güncelleme:
FETÖ'nün kaleminden aynı senaryo: Fidan'a yönelik diploma iftirası belgelerle çürütüldü
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanlayarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belgelerle iddialara yanıt verdiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diploması hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin "Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

DMM ve YÖK'ün belgelerle bu iddiaya yanıt verdiğine işaret eden kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570?s=46)

Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM'de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)"

"Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır." açıklamasında bulunan kaynaklar, iddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunu belirtti.

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