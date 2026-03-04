İSTANBUL 14°C / 2°C
  FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Şüpheliler hakkında gözaltı kararı
Güncel

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Şüpheliler hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Şüpheliler hakkında gözaltı kararı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli 2'si ihraç ve 1'i halen görevde 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

