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Güncel

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

25 Ağustos 2020 Salı 13:45 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:45
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