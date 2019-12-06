FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 30’u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 35 kişi yakalandı
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30’u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalandı
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