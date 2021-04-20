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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi.

AA20 Nisan 2021 Salı 08:59 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 09:10
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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