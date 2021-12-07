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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, ikisi mahrem imam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

AA7 Aralık 2021 Salı 08:40 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 08:56
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün, Kara Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 2'si muvazzaf 7 subay ile daha önce ilişiği kesilmiş 28 askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince devam ediliyor.

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