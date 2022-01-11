FETÖ'nün karargahı ''Pinhan Restoran'' davasında istenen cezalar belli oldu

AA 11 Ocak 2022 Salı 13:41 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 13:41

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çok sayıda tutuksuz sanık ve avukatları ile kayyum atanan şirketlerin avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısının celse arasında esasa ilişkin mütalaasını sunduğu belirtildi.

Mütalaada, Maltepe sahilindeki Pinhan Restaurant Cafe isimli iş yerinin FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu yönünde çok sayıda kişinin ihbarda bulunması üzerine arama ve el koyma kararları uygulandığı anlatıldı.

Örgütün, ilk yıllarda himmet, kurban, burs gibi faaliyetlerde peşin para ya da vadeli olarak çalıştığı halde bir süre sonra senet ve çeki fazla kullanmaya başladığı aktarılan mütalaada, "Hatta örnekleriyle mevcuttur ki kendisinden himmet istenen iş adamı o an itibarıyla mali durumunun bozuk olduğunu beyan ederek ileri tarihli çek vermektedir. Çeki alan örgüt mensupları, hemen tedavüle koyarak iş adamına haciz gelmesine bile sebep olmuşlardır. Belki de hayır için çek ve senet verip karşılığında icra baskısı gören kişilerin bulunduğu tek yer Türkiye'dir. Bütün bunlar bu silahlı terör örgütünün hayır ve hizmet hareketi olmadığının delilleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mütalaada, 2014 ve 2015'te Birim Gayrimenkul unvanlı firmanın, olmayan ticaretler üzerinden kesilen çeklerle finanse edildiği, çeklerin mahiyetinin açıklanamayacak ölçüye ulaştığı belirtilerek, aralarında ticari ilişki bulunmayan şirket ya da kişilerden alınan çoğu hatır çeklerinin örgütün bilgisi ve talimatı doğrultusunda Pinhan Restoran'da yapılan örgüt toplantılarının ve dolayısıyla da iş yerinin finanse edildiği kaydedildi.

Ticari bir işletme olması gereken Pinhan Restoran'ın faaliyet alanıyla hiç örtüşmeyecek şekilde kurban parası toplamak için belge bastırıldığı vurgulanan mütalaada, "FETÖ soruşturmalarında ilgi çeken husus, milleti zorunlu tutmak üzere listeler hazırlanan kurbanlarla ilgili derneklerinde ve vakıflarında bir bilgiye rastlanılmamasıdır. Toplanan kurban paralarının çetelesi tutulduğu halde kesilen kurbanlarla ilgili hiçbir belgenin bulunmaması, kurbanların kesilmediğini ve örgütün amaçları doğrultusunda başka alanlarda kullanıldığını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mütalaada, 12 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", 5 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan 3'ünün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ancak bu sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanması talep edilen mütalaada, 7 sanığın ise beraatleri talep edildi.

Mütalaada firari 12 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin devamına ve bu sanıklar hakkındaki dava dosyanın ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Duruşmada, mütalaanın okunmasının ardından bazı tanık ifadelerine başvuruldu.

Tanıkların ifadelerinin ardından söz verilen sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya ve tanık ifadelerine karşı savunmalarını sunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.