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Güncel

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu yakalandı

Adana polisinin FETÖ'ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.

IHA6 Ocak 2022 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:29
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada bir dönem FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.'nin da aralarında olduğu 6 zanlı tespit edildi.

Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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