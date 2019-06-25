FETÖ'nün kodları itirafçı ifadesinde

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan, telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" bulunduğu öne sürülen ve itirafçı olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.S. hakkında iddianame hazırlandı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında H.S'nin yargılanmasına başlandı.

İddianamede ifadelerine yer verilen H.S, örgütün bütün mesleklere ve kişi gruplarına kodlar verdiğini belirtti.

"Hakkı" isminin örgütün 2014 öncesinde hukuk birimine verdiği kod isim olduğunu anlatan H.S, "Hususi hizmetler, hususi öğrencilerin bulunduğu, bu öğrencilerle birebir ilgilenen ve görüşen, devir yapan, serdoktor, doktor ve öğretmenlerin bulunduğu yapının genel adıdır. Yapılanma içinde eğitim danışmanına bağlıdır. 'Master', üniversitelerin meslek yüksekokulu mezunlarına astsubay olmalarını sağlayan birimdir. Örgütte 2014 yılından sonra mahrem yapı içinde oluşturulan birimdir." ifadesini kullandı.

"Doktora"nın üniversitelerin dört yıllık fakülte mezunlarının askeri okullara gönderilmesini takip eden birime verildiğini ifade eden H.S, "Mado"nun da hususi hizmetler içinde yer alan master ve doktora biriminin ortak adı olduğunu aktardı.

"Ümit" isminin ise hususi öğrencilerin ilgili öğretmenle periyodik görüşmelere gelmeyen ancak örgütten ayrılması istenmeyen hususi öğrencilerin aktarıldığı birim olduğunu belirten H.S, şu bilgileri verdi:

"Okulcu', askeri öğrencileri okul bazında takip eden kişidir. Sorumlu olduğu okuldaki öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini ve okul içindeki olayları en iyi bilen kişi konumundadır. 'Üstü çizilmek', cemaatten men edilmek, kovulmaktır. 'Kürşat', Kara Harp Okuluna, 'Kasım', Kara Astsubay Okuluna, 'Dursun', Deniz Harp Okuluna verilen kod isimlerdir. 'Polat', polis memurlarının, 'Zekai', infaz koruma memurlarının cemaatteki kod ismidir. 17/25 Aralık sürecinden sonra kod adı olarak grup abilerine 'Danışman', ev abilerine 'Sınıf başkanı', polislik sınavına girecek adaylara 'Fatih', hususi ilköğretim, lise ve doktora-master yapanlara da 'Bahçıvan' adı verilmiştir. 'Kırmızı', hukuk birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına, 'Mavi', polis birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına, 'Yeşil', asker birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına verilen kod isimdir.".