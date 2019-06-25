30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8125
  • 6,6201
  • 267.228
  • 95.397
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün kodları itirafçı ifadesinde

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında itirafçı eski bir asker olan bir sanık, ifadesinde örgütün yapılanması ve kodlamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan, telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" bulunduğu öne sürülen ve itirafçı olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.S. hakkında iddianame hazırlandı.
 
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında H.S'nin yargılanmasına başlandı.
 
İddianamede ifadelerine yer verilen H.S, örgütün bütün mesleklere ve kişi gruplarına kodlar verdiğini belirtti.
 
"Hakkı" isminin örgütün 2014 öncesinde hukuk birimine verdiği kod isim olduğunu anlatan H.S, "Hususi hizmetler, hususi öğrencilerin bulunduğu, bu öğrencilerle birebir ilgilenen ve görüşen, devir yapan, serdoktor, doktor ve öğretmenlerin bulunduğu yapının genel adıdır. Yapılanma içinde eğitim danışmanına bağlıdır. 'Master', üniversitelerin meslek yüksekokulu mezunlarına astsubay olmalarını sağlayan birimdir. Örgütte 2014 yılından sonra mahrem yapı içinde oluşturulan birimdir." ifadesini kullandı.
 
"Doktora"nın üniversitelerin dört yıllık fakülte mezunlarının askeri okullara gönderilmesini takip eden birime verildiğini ifade eden H.S, "Mado"nun da hususi hizmetler içinde yer alan master ve doktora biriminin ortak adı olduğunu aktardı.
 
"Ümit" isminin ise hususi öğrencilerin ilgili öğretmenle periyodik görüşmelere gelmeyen ancak örgütten ayrılması istenmeyen hususi öğrencilerin aktarıldığı birim olduğunu belirten H.S, şu bilgileri verdi:
 
"Okulcu', askeri öğrencileri okul bazında takip eden kişidir. Sorumlu olduğu okuldaki öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini ve okul içindeki olayları en iyi bilen kişi konumundadır. 'Üstü çizilmek', cemaatten men edilmek, kovulmaktır. 'Kürşat', Kara Harp Okuluna, 'Kasım', Kara Astsubay Okuluna, 'Dursun', Deniz Harp Okuluna verilen kod isimlerdir. 'Polat', polis memurlarının, 'Zekai', infaz koruma memurlarının cemaatteki kod ismidir. 17/25 Aralık sürecinden sonra kod adı olarak grup abilerine 'Danışman', ev abilerine 'Sınıf başkanı', polislik sınavına girecek adaylara 'Fatih', hususi ilköğretim, lise ve doktora-master yapanlara da 'Bahçıvan' adı verilmiştir. 'Kırmızı', hukuk birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına, 'Mavi', polis birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına, 'Yeşil', asker birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına verilen kod isimdir.".

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

Başkan Erdoğan açıklamıştı... İnşaatı başladı

Başkan Erdoğan açıklamıştı... İnşaatı başladı

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

LGS tercih kılavuzu yayımlandı... İşte tercih ve sonuç tarihleri

LGS tercih kılavuzu yayımlandı... İşte tercih ve sonuç tarihleri

Rusya'dan S-400 teslimatı ile ilgili kritik açıklama

Rusya'dan S-400 teslimatı ile ilgili kritik açıklama

Binlerce aile kişi ev sahibi olacak! Kritik gün yarın

Binlerce aile kişi ev sahibi olacak! Kritik gün yarın

Müjde üstüne müjde... İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşecek

Müjde üstüne müjde... İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşecek
 

POPÜLER HABERLER

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Emekliye 1.000 lira promosyon

Emekliye 1.000 lira promosyon

'Mavi Balina' engellenemiyor! Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor...

'Mavi Balina' engellenemiyor! Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA