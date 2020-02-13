FETÖ'nün mahrem imamı psikolojisinin bozuk olduğu gerekçesiyle savunma yapmadı

AA 13 Şubat 2020 Perşembe16:40 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:40

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Horzum ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma yapması için sanık Horzum'a söz verdi.

Horzum, geçen 2 aylık süre içinde savunma hazırlayamadığını belirterek, "İçinde bulunduğum durum savunma yapmama müsaade etmiyor. Uyku problemi yaşıyorum. Konsantre olamıyorum." dedi.

Eşinin ve çocuklarını kendisine göstermediğini öne süren Horzum, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp ev hapsi uygulanması durumunda savunmasını daha geniş kapsamlı yapabileceğini belirtti.

Cezaevi koşullarında savunma hazırlamasının zor olduğunu iddia eden Horzum, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmalarını tamamlamak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının süre talebini kabul ederek, savunmasını yapması için sanığa son kez süre vererek duruşmayı erteledi.

- 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Örgüt içinde "Emir" kod adını kullanan Horzum, gözaltına alındığında üzerinde 9 ayrı sahte kimlik, sürücü belgesi ve ruhsat fotokopileri ile 2 adet otomobil anahtarı ele geçirilmişti. Horzum, emniyetteki ifadesinde FETÖ'nün yurt dışına kaçırmak istediği önemli isimler için sahte kimlik bastıklarını itiraf etmişti. Samimi itiraflarda bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Horzum, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanmıştı.

12 Aralık 2019'da görülen duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Ümit Horzum'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 olmak üzere, toplam 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.