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FETÖ'nün ''mahrem öğretmen yapılanması''na operasyon: 9 gözaltı

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen yapılanması'na yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Ocak 2021 Salı 11:24 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 11:24
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Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca, ikisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile ihraç edilmiş bir eski öğretmen, daha önce özel okullarda öğretmenlik yapmış 3 kişinin aralarında olduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Balıkesir Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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