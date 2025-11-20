İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9418
  • ALTIN
    5547.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün “mahrem” yapılanmasına ağır darbe: 23'ü aktif öğretmen çıktı
Güncel

FETÖ'nün “mahrem” yapılanmasına ağır darbe: 23'ü aktif öğretmen çıktı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 40 kamu görevlisinin bulunduğu şüphelilerden 35'i tutuklandı, 26'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
FETÖ'nün “mahrem” yapılanmasına ağır darbe: 23'ü aktif öğretmen çıktı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sözde "mahrem imam" olarak faaliyet gösteren, hakkında itirafçı beyanı bulunan, örgütün gizli aranma taktiği ardışık aranması olan, "Bylock" ve Bank Asya kullanıcılarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 72 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i faydalı itirafçı olduğu gerekçesiyle emniyetten serbest bırakılırken, 61'i sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 60'ı tutuklanmaları, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 35 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, emniyet mahrem yapılanmasında sözde "mahrem imam" olarak faaliyet gösteren, hakkında itirafçı beyanı olan, örgütün gizli aranma taktiği ardışık aranması olan, "Bylock" ve Bank Asya kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 23'ünün aktif öğretmen, araştırma görevlisi, doktor olmak üzere 40 kamu görevlisi ile 40 özel sektör çalışanı olduğu belirlenmişti.

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınmış, 8 zanlının ise yurt dışında olduğu anlaşılmıştı.

İki ilde FETÖ operasyonu: Şüpheliler gözaltında

Epstein skandalından FETÖ elebaşı çıktı

Skandal "vasiyetname" ortaya çıktı
  • FETÖ
  • emniyet mahrem operasyonu
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.