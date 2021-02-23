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FETÖ'nün ''mahrem'' yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Konya merkezli 10 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılamasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

AA23 Şubat 2021 Salı 10:06 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 10:07
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli ile örgütün TSK'ya yerleştirdiği iddiasıyla 3 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Konya merkezli 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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