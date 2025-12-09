İSTANBUL 11°C / 6°C
Güncel

FETÖ'nün para trafiği deşifre edildi! 6 ilde eş zamanlı operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA9 Aralık 2025 Salı 09:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen, teknik ve fiziki takip sonucunda yurt dışından sağlanan paraları bazı şirketler üzerinden haklarında örgüt üyesi olduklarına dair işlem bulunan veya bu kişilerin yakınlarına transfer ettikleri belirlenen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

