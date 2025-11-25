FETÖ'nün Senegal ayağı için kritik gün! Gözler Paris'e çevrildi

Versailles Temyiz Mahkemesinin, Senegal'de hakkında yürütülen mali soruşturmalar kapsamında yurt dışına çıkış yasağına rağmen Fransa'ya kaçmayı başaran Diagne'in ülkesine iadesine ilişkin kararı bugün vermesi bekleniyor.

Dakar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Biriminin yürüttüğü soruşturmada Diagne, "kara para aklama" ve "kamu kaynaklarını kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde kamu ihalelerinden komisyon alarak yasa dışı fonlar elde etmekle suçlanan Diagne hakkında, resmi gelir beyanıyla sahip olduğu mal varlığı arasında orantısız bir fark bulunması nedeniyle "haksız zenginleşme" suçlaması da bulunuyor.

- DAKAR-PARİS HATTI GERİLEBİLİR

Senegal'in Interpol aracılığıyla hakkında kırmızı bülten çıkarttığı Diagne, 21 Ekim'de Fransa'da kısa süreli gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Senegal'in Fransa'ya ilettiği iade talebinin incelenmesi için gereken 2 haftalık sürenin sonunda Diagne, 4 Kasım'da Versailles Temyiz Mahkemesinin Soruşturma Dairesi huzuruna çıkmıştı.

Duruşmada, Diagne, hakkındaki soruşturmanın "siyasi bir hesaplaşma" olduğunu iddia etmişti.

Mahkemenin iadesine karar vermesi durumunda Diagne'nin karara itiraz hakkı bulunuyor.

Senegal'in iade talebinin mahkemece reddedilmesi halinde ise Dakar ile Paris arasındaki tansiyonu artabileceği tahmin ediliyor.

- KENDİSİNİ FETÖ OKULLARININ TEMSİLCİSİ OLARAK TANITIYOR

Diagne, hakkında başlatılan soruşturmanın yanı sıra Senegal'deki FETÖ yapılanmasıyla kurduğu yakın ilişkilerle de tanınıyor.

FETÖ yapılanması, Senegal'deki okullarının Türkiye'ye devredilmesinin önüne geçmek için okul hisselerinin bir kısmını Diagne'ye devretmişti.

Diagne, o dönemki bağlantıları sayesinde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) eğitim yetkisini geciktirmiş, aynı zamanda öğrenci velilerini TMV'yi protesto konusunda örgütlemeye çalışmıştı.

FETÖ'nün kiralayarak açtığı tüm okullar ya kapatıldı ya da TMV'ye devredildi ancak Diagne'nin hisselerinin bir kısmını aldığı 2 okul binasından oluşan Yavuz Selim Kampüsü'nün devri ise hala sağlanamadı.

Söz konusu kampüs ile herhangi bir resmi bağlantısı kalmamış gibi görünen Diagne'nin, 17 Nisan 2024'te, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'e gönderdiği mektupta, kendini "Yavuz Selim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı" olarak tanıtması dikkati çekmişti.

Diagne, mektupta Cumhurbaşkanı Faye'dan söz konusu okulların "haklarının iadesini" isteyerek "adaletsizliği düzeltmek" için harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

- FETÖ ELEBAŞININ CENAZESİNE GİTMİŞTİ

Gazetesinde Türkiye ve TMV'yi karalamaya yönelik haberlere de yer veren Diagne, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey eyaletindeki cenaze törenine de katılmıştı.

Diagne, cenazeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gülen ile fotoğrafını paylaşarak FETÖ elebaşının, ölümünden kısa süre önce yakın çevresine kendisinden bahsettiğini yazmıştı.

Paylaşımında, Gülen ile "çok derin kişisel ilişkileri" olduğunu belirten Diagne, kendisiyle sık sık Pensilvanya'da görüştüğünü ifade etmişti.