FETÖ'nün silah ticareti ABD mahkemesinde belgelendi

Washington DC Bölge Mahkemesinde Hâkim Tanya Chutkan'ın yönettiği duruşmada Öksüz, `ABD Kongre üyelerinin Azerbaycan'a 2013'te yaptıkları bir seyahatin ödeneklerinin kaynağı konusunda´ kongreye yalan söylediğini itiraf ederek, suçlamaları kabul etmesine rağmen, savcıların en az 1 yıl hapis cezası istediği FETÖ´nün Houston imamı Öksüz´e hapis cezası verilmedi.

Savcılar, ceza duruşması öncesinde mahkemeye verdikleri son dilekçelerinde Kemal Öksüz´ün hakkında soruşturma olduğu ve arandığı dönemde silah ticareti yaptığını itiraf ettiğini ve bunu kanıtlayan belgeleri de mahkemeye sunmuşlardı.

GEZİYLE İLGİLİ PARA KAYNAKLARINI SAKLADI

ABD Adalet Bakanlığı, 2013'te bazı ABD Kongresi üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden Öksüz'ü sorumlu tutmuştu. Öksüz'ün, Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı 2 milyon dolarlık gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve Kongre Etik Komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini, ilk sorgusunda kabul ettiği belirtmişti.

Ayrıca Bakanlık, gezi masraflarının Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmesine rağmen Öksüz'ün dış kaynaklardan herhangi bir para alınmadığına yönelik kasten yalan söylediği iddia edilmişti.

ERMENİSTAN´DA YAKALANMIŞTI

ABD vatandaşı olan ve Teksas merkezli `Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi´nin eski başkanı olan Öksüz, 29 Ağustos 2018´de Ermenistan'da yakalandıktan sonra ABD´ye iade edilmiş ve 3 Aralık 2018´de mahkemeye çıkarılmıştı. İlk duruşmada suçlamaları kabul eden Öksüz, toplam 101 gün hapis yattıktan sonra kefalet ile serbest kalmıştı.

SİLAH TİCARETİNİ KENDİSİ İTİRAF ETTİ

ABD´li savcıların son duruşma öncesinde mahkemeye sundukları belgelere göre, Öksüz, New Jersey merkezli `Arlington Strategic Supplies and Manufacturing LLC´ (ASSM) adlı bir şirkete sahip. Clifton kasabasında bir ev adresine kayıtlı bu şirket, silah, roket ve el bombası satışı ve pazarlaması yapıyor. Öksüz´ün ceza karar duruşması öncesinde `Davalı Denetleme Memuruna´ verdiği yeminli ifadesinde Eylül 2016 - Nisan 2017 arasında Arlington Strategic'de ortak ve satış müdürü olarak çalıştığı, aylık maaşının 11 bin dolar olduğu ve Ortadoğu ve Afrika´ya bu iş için çok seyahat ettiğini itiraf ettiğini belirten savcılar, ASSM´nin ABD hükümetinin silah ihalelerine girdiği ve sattıkları silahların listenin yayınlandığı belgenin şirket müracaat bilgilerinde Furkan M. Koşar ismi yer alıyor. Koşar, FETÖ´nün ABD´deki çatı kuruluşlarından `Türki-Amerikan Dernekleri Konseyi´ (Council of Turkic-American Associations) başkanlığını halen yürütürken, FETÖ´nün ABD´deki organizasyon ve faaliyetlerinde Öksüz ile sık sık bir arada yer alıyorlardı.

ÖKSÜZ´ÜN SİLAH SATIŞI YASALARA AYKIRI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmada, davalı Öksüz´e ait ASSM şirketinin silah satışı için gerekli ihracat komisyonu lisanslarına da sahip olmadığı da kaydedildi. Öksüz hakkında süren bir soruşturma sırasında yurtdışına kaçtığı ve bu dönemde silah satmasının ya da silah satışına aracılık etmesinin de federal yasalara aykırı olduğuna da dikkat çekildi.

ADİL ÖKSÜZ´LE AKRABA DEĞİL

15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit ismi Adil Öksüz ile akrabalığı bulunmayan Kemal Öksüz hakkında ABD´de 2016 yılında iddianame hazırlanmıştı. ABD vatandaşlığına geçtikten sonra ismini Kevin olarak değiştiren Öksüz´ün 2013´te Temsilciler Meclisi üyesi bir grubu Azerbaycan ve Türkiye´ye davet ettiği ancak Etik Komite´ye bu geziyle ilgili parasal kaynakların yer aldığı evraklarda usulsüzlük yaptığı iddia edilmişti. Geziyi organize eden kuruluşu yöneten Öksüz´ün, katılımcı Temsilciler Meclisi üyelerine binlerce dolarlık hediyeler verdiği de öne sürülmüştü.

TÜRKİYE´DE DE ARANIYOR

Giresun-Espiye nüfusuna kayıtlı olan Öksüz, Türkiye´de de FETÖ-PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranıyor ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı bulunuyor. Türkiye, geçerli seyahat belgesinin bulunmaması sebebiyle 22 Şubat 2017´de ABD Interpol birimlerinden Öksüz´ün iadesini istemişti. ABD ise Amerikan vatandaşı olduğu için iadenin mümkün olmadığını belirtmişti.