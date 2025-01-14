FETÖ'nün sınav usulsüzlüğüne soruşturma! 7 şüpheli için gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.