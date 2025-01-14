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FETÖ'nün sınav usulsüzlüğüne soruşturma! 7 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

AA14 Ocak 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
FETÖ'nün sınav usulsüzlüğüne soruşturma! 7 şüpheli için gözaltı kararı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

  • FETÖ soruşturması
  • gözaltı kararı
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