FETÖ'nün son çalışma sistemi operasyonla deşifre edildi!

59 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonun Afyonkarahisar'daki ayağı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin sağladığı destek ile gerçekleştirildi. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 8 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takiplerin ardından dün düğmeye basıldı. Operasyonda önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalar ise polis kamerasına tarafından anbean kayıt altına alındı. Aramalarda örgüt yöneticilerinin dağıtılmak üzere yurt dışından gönderdikleri paraları sakladıkları yerler ise bir bir ortaya çıkardı. Şahısların paraları evlerinde kullanılmayan eşyaların arasına zulaladıkları bazılarının ise zarflar içerisinde taşıdıkları ortaya çıktı. Operasyonda 140 bin 300 TL, 10 bin 541 dolar, bin 710 Euro, 6 adet Ata altını, 9 adet çeyrek altın ve 3 adet yarım altın ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN SON ÇALIŞMA SİSTEMİ OPERASYONLA DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan kişilerin çalışma sistemleri de deşifre edildi. Buna göre, yurt dışından gönderilen paraların internet haberleşme programları üzerinden Anadolu'da kentlere dağıtımının sağlandığı belirtildi. Birbirlerini tanımayan kişilerin para alışverişlerini internet üzerinden görüşmelerin ardından kendilerine bildirilen TC kimlik numaraları üstüne banka ATM'lerine yatırdıkları, bazen de elden teslim ettikleri kaydedildi. Şahısların bu sayede örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları ve özellikle kamudan ihraç olan örgüt mensuplarına bu sayede gelir sağladıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işleri devam ediyor.

Öte yandan, yapılan teknik takiplerde örgüt üyelerinin para transferlerinde kullandıkları ATM'lerde yaptıkları işlemleri ise anbean kayıt altına alındı.