FETÖ'nün soru hırsızlığına ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru alıp verdiği belirlenen 2 şüpheli, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında, adayların numaraları üzerinde kodlama yaparak aday numarası kodlama bilgisini mülakat heyeti üyesi olarak görev yapan subaya ilettiği tespit edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığında sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği belirlenen 1 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.