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FETÖ'nün soru hırsızlığına ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA11 Şubat 2025 Salı 10:20 - Güncelleme:
FETÖ'nün soru hırsızlığına ilişkin soruşturmada yeni gelişme
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru alıp verdiği belirlenen 2 şüpheli, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında, adayların numaraları üzerinde kodlama yaparak aday numarası kodlama bilgisini mülakat heyeti üyesi olarak görev yapan subaya ilettiği tespit edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığında sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği belirlenen 1 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

  • FETÖ soruşturması
  • askeri okullar sınavı
  • sızdırma olayı

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