FETÖ'nün sözde "bölge imamına" hapis cezasına çarptırıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'bölge imamı' olduğu iddiasıyla yargılanan Mustafa Yılmaz'a, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
- AA
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz ve avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Yılmaz, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Yılmaz, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına dair dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmedi.
Suçsuz olduğunun savunan Yılmaz, beraatini talep etti.
Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Hükümle birlikte Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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