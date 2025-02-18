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FETÖ'nün sözde ''emniyet imamı'' Kemalettin Özdemir'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'emniyet mahrem imamı' olduğu belirtilen Kemalettin Özdemir, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA18 Şubat 2025 Salı 15:23 - Güncelleme:
FETÖ'nün sözde ''emniyet imamı'' Kemalettin Özdemir'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özdemir ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı önceki celsede savcının esasa ilişkin görüşünü açıkladığını hatırlatarak, sanığa son savunması için söz verdi.

Özdemir, 2010'dan itibaren bu yapıyla mücadele ettiğini ve o dönem devletin üst düzey yetkilileriyle görüşerek örgüte dair bildiklerini anlattığını öne sürdü.

Sanık avukatı ise müvekkilinin cezalandırılmamasını talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, eylemini sabit görerek Özdemir'e "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığın etkin pişmanlık göstermesi dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza 3 yıl 9 ay hapse çevrildi.

Mahkeme heyeti, Özdemir'in duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

- İDDİANAMEDEN

İddianamede, Özdemir'in FETÖ'nün sözde "emniyet mahrem imamı" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütünün tepe yönetimindeki kişilerle telefon irtibatı kurduğunun tespit edildiği anlatılıyor.

Özdemir'in FETÖ mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlar üzerinden çok sayıda örgüt üyesi ve yöneticisiyle irtibat kurduğu, bu durumun da HTS Analiz Raporu'nda sabit olduğu belirtiliyor.

Uzun yıllar örgüt hiyerarşisi içerisinde sorumlu düzeyde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ifade edilen Özdemir'in, hiyerarşik olarak örgüt üyeleri üzerinde bir konumda olduğu ve örgütsel faaliyetlerin organizasyon ve icrasında "harekete geçiren" olarak rol üstlendiği hususunda hiçbir şüphenin bulunmadığı kaydediliyor.

Mevcut delil durumu karşısında Kemalettin Özdemir'in terör örgütü içinde yönetici sıfatıyla aktif ve etkin görev üstlendiği, örgütün kuruluş amaçlarını, ideolojisini, fikir, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü örgüt hiyerarşisine dahil olduğu anlatılan iddianamede, Özdemir'in üzerine atılı "örgüt yöneticiliği" suçunu işlediği kanaatine varıldığı bildiriliyor.

İddianamede, "Şüphelinin 2015'te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek vermiş olduğu ifade içeriğinde yer alan bilgiler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma şartları içerisinde yer alan, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya, örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak verilen elverişli bilgi kapsamında mütalaa edilebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu bilginin elverişliliği, örgütün örgütlenme biçimi, failin örgüt yapılanmasındaki konumu ile örgütte geçirdiği süre ve katıldığı faaliyetler gibi kıstaslar göz önüne alınarak mahkemece takdir edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." ifadelerine yer veriliyor.

Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

  • FETÖ
  • Kemalettin Özdemir
  • etkin pişmanlık

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