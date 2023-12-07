FETÖ'nün sözde esnaf mütevelli heyeti düzenlenen operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlükleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında işlem yapılan, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G. il merkezinde yapılan operasyonla yakalandı.

Zanlının işlemleri devam ediyor.

Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ihraç öğretmen S.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.