İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,939
  • EURO
    31,2171
  • ALTIN
    1892.12
  • BIST100
    7856.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün sözde esnaf mütevelli heyeti düzenlenen operasyonla yakalandı
Güncel

FETÖ'nün sözde esnaf mütevelli heyeti düzenlenen operasyonla yakalandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde esnaf mütevelli heyetinde yer aldığı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

IHA7 Aralık 2023 Perşembe 13:15 - Güncelleme:
FETÖ'nün sözde esnaf mütevelli heyeti düzenlenen operasyonla yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlükleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında işlem yapılan, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G. il merkezinde yapılan operasyonla yakalandı.

Zanlının işlemleri devam ediyor.

Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ihraç öğretmen S.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.