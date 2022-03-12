FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın cezası onandı

DHA 12 Mart 2022 Cumartesi 09:55 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:55

Dönemin Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından İstanbul'dan kara yoluyla geldiği Kayseri'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. FETÖ/PDY'nin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı 'Kayseri sıkıyönetim valisi, komutanı ve belediye başkanı' olarak geçen Yalçın, 11 Temmuz 2018'de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İsmail Yalçın, kararı, avukatı aracılığıyla Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce de ömür boyu hapis cezası, 'eksik soruşturma' gerekçesiyle bozulurken, dosya, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi. İsmail Yalçın, yeniden yargılandığı davanın 23 Eylül 2020'de görülen son duruşmasında, "Dosyadaki tüm deliller, benim suçsuz olduğumu ortaya koymaktadır. FETÖ ile hiç alakam yoktur. Toplu iğnenin ucu kadar suçum yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmail Yalçın'a 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını, yeniden yapılan inceleme sonucu 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçu kapsamında değerlendirerek, 14 yıl 3 aya hapis cezasına çevirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YARGITAY ONADI

Yerel mahkeme tarafından yeniden yargılanan ve cezası düşürülen İsmail Yalçın'ın dosyası yeniden temyiz edilerek, Yargıtay'a gitti. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurularının esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, bozma gerekçesinde istenen eksikliklerin tamamlandığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.