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FETÖ'nün sözde 'mali imamı' yüklü miktarda parayla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde “mali imamı” olduğu belirtilen Ş.K., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan yakalama kararı bulunan Ş.K. adlı hücre üyesini yakın takibe aldı.
 
Örgütün 15 Temmuz darbe girişimimden sonra değişen hiyararşik yapısını tespit etmek için çalışma yapan emniyet güçleri, önceki yıllarda FETÖ/PDY’nin sözde “Güngören, Bahçelievler, Başakşehir bölgesinde muhasip” olarak atadığı Ş.K. adlı hücre sorumlusunu tespit etti. İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün de destek verdiği operasyon öncesinde örgüt içinde “Fatih” kod adıyla bilinen Ş.K. teknik ve fiziki takibe alındı. Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takipte hücre sorumlusunun sözde “Anadolu Yakası Muhasebecisi” görevinde olduğu tespit ortaya çıkarıldı. Emniyet güçlerince adım adım takip edilen hücre evi ve muhasebe ofisi olarak kullandığı adresler tek tek belirlendi.
Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda Ş.K. hücre sorumlusu, örgütün hücre evi olarak kullandığı belirtilen adreste gözaltına alındı. Yapılan baskındaki adreste yapılan aramalarda 25 bin 500 dolar, 48 bin 500 Lira, 1 bilgisayar, 5 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, 3 kullanılmamış GSM hattı ve örgütsel doküman ele geçirildi.
 
Operasyonda el konulan dijital belgelerin şifrelerini deşifre eden polis, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında muhasebe kayıtları, finansal kaynakları ile para trafiğine yönelik izlediği yol ve yöntemler de tespit edildi.
Gözaltına alınan Ş.K adlı FETÖ üyesi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, polis yakalanan hücre sorumlusunun irtibatta olduğu örgüt üyelerinin tespit edilmesi ve ele geçirilen paraların kimlere aktarılacağı konularında araştırmalarını sürdürüyor.

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

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