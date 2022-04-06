FETÖ'nün sözde 'Meksika imamı'nın cezası belli oldu

FETÖ'nün 'Meksika İmamı' olduğu iddiasıyla, MİT operasyonuyla Kamboçya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen tutuklu sanık Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından 26,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Karaca ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Osman Karaca, "19 Ekim'de sabah 08.30 sıralarında Kamboçya'daki Türk Elçiliği tarafından rızam olmadan hazırlanan sahte geçici pasaportla Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye zorla giriş yaptırıldım. Silah, örgüt, casusluk gibi konularla hiçbir ilgim yoktur, bu suçlamaları kabul etmiyorum. Benim sözde 'Meksika İmamı' olduğum iddia edilmektedir. Bu, hayali bile kurulamayacak gülünç bir iddiadır. Ben Meksika'da iş bulamadığım için ailemden ayrı kalmayı göze alarak Kamboçya'dan gelen iş teklifini kabul ettim" dedi.

"CASUSLUĞU BİR TEK FİLMLERDEN GÖRDÜM"

Sanık Osman Karaca savunmasının devamında, "Ben sadece bir eğitimciyim. Bu, hiçbir dayanağı olmayan bir iddiadır. Ben casus olsaydım beni ödüllendirmeniz gerekirdi. Casusluğu bir tek filmlerden gördüm, bu iddia filmlere bile konu olamayacak bir iddiadır. Kamboçya'da eğitim dışında bir faaliyetim olmamıştır. 30 öğrencili küçük bir anaokulunda çalıştığım için suçlanıyorum. Ben Bylock da kullanmadım. Hakkımda çıkan haberler tamamen iradem dışında, üçüncü şahıslarca yapılmıştır. Bu haberlerden hala da haberim yoktur. Ben bir suç işlemedim, suçlu da değilim, terörist hiç değilim. 2 yıl 9 ay 24 gündür tutukluyum, tutukluluk süremin de dikkate alınarak beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı. Duruşmada müvekkilinin savunmalarına katıldığını söyleyen sanık avukatı, müvekkilinin beraatını ve tahliyesini talep etti. Son sözü sorulan tutuklu sanık Osman Karaca, "Kısacası ben bir suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

7,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, üzerine atılı 'uluslararası casusluk yapma' suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Bylock yazışma içerikleri ve dosyadaki Bylock hususundaki tespitlerin sanığın tahliyesi halinde yurt dışına çıkabileceği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunması gerekçesiyle sanığın hükmen tutuklanmasına da hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman İnternational School'da okul müdürü olarak görev yaptığı ve sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından FETÖ/Meksika ülke imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. İddianamede, Dışişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yurtdışı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların kimlik bilgilerinin bulunduğu CD içerisinde yapılan incelemede, şüpheli Osman Karaca'nın Meksika'nın Meksiko şehrinde faaliyet yürüten FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğin faaliyetleri sırasında etkin bir şekilde öne çıkan bir kişi olduğu, adı geçen derneğin terör örgütüne müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu ve Meksika'da anaokulu olarak faaliyet gösteren Colegio de Excelenci A Raindrop isimli eğitim kurumunun yöneticilerinden olduğunun yer aldığı vurgulandı.

Şüpheli Karaca'nın FETÖ silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin Bylock uygulamasını kullandığı kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.