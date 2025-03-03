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FETÖ'nün sözde sorumlusu Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün sözde akademisyen ünitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüten ihraç öğretim görevlisi yakalandı.

IHA3 Mart 2025 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
FETÖ'nün sözde sorumlusu Kayseri'de yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'akademisyen ünitesi sorumlusu' olarak faaliyet yürüten bylock kullanıcısı olan ihraç öğretim görevlisi F.D.'nin (49) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.D., cezaevine teslim edildi.

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