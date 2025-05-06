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FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon!

Konya merkezli Burdur, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Iğdır ve Mardin'de FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

IHA6 Mayıs 2025 Salı 10:11 - Güncelleme:
FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon!
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Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mahrem yapılanmasında abi olarak görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün Konya merkezli Burdur, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Iğdır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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