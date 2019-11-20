FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyonda önemli gelişme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Şüpheliler arasında 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere toplamda 82 muvazzaf asker de yer alıyordu.

Şüphelilerin, örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıklarının tespit edilmişti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 44 ilde, dün yaptığı eş zamanlı operasyonla 118 şüpheliyi yakaladı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilirken sorgulamaları da başladı.

Emniyetteki işlemleri biten 17 şüpheli öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi. Emniyette ifade veren şüpheliler arasında etkin pişmanlıktan yararlanıp örgüt hakkında önemli bilgileri veren şüpheliler olduğu öğrendi.

Öte yandan İzmir Terörle Mücadele devam eden 101 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, işlemleri biten şüphelilerin peyder pey, adliyeye sevk edileceği belirtildi.