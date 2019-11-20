20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7001
  • 6,3104
  • 270.945
  • 107800
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyonda önemli gelişme

İzmir merkezli 44 ilde yapılan FETÖ’nün TSK yapılanmasına gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 118 şüpheliden 17’si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazılarının sorgulamalarda pişmanlıktan yararlanıp örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

  • Atakan Şen/Star
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Şüpheliler arasında 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere toplamda 82 muvazzaf asker de yer alıyordu.
 
Şüphelilerin, örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıklarının tespit edilmişti.  İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 44 ilde, dün yaptığı eş zamanlı operasyonla 118 şüpheliyi yakaladı.
 
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilirken sorgulamaları da başladı.
 
Emniyetteki işlemleri biten 17 şüpheli öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi. Emniyette ifade veren şüpheliler arasında etkin pişmanlıktan yararlanıp örgüt hakkında önemli bilgileri veren şüpheliler olduğu öğrendi.
 
Öte yandan İzmir Terörle Mücadele devam eden 101 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, işlemleri biten şüphelilerin peyder pey, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

Kaybolan astsubaydan acı haber

Kaybolan astsubaydan acı haber

KKTC bayrağını yakmışlardı... Kimlikleri tespit edildi

KKTC bayrağını yakmışlardı... Kimlikleri tespit edildi

'Pes' dedirten yöntem! Gelinliğe işlemişler

'Pes' dedirten yöntem! Gelinliğe işlemişler

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Bebekleri 5 aylıkken ölmüştü! 22 yıl sonra akılalmaz gerçek ortaya çıktı

Bebekleri 5 aylıkken ölmüştü! 22 yıl sonra akılalmaz gerçek ortaya çıktı

Duygulandıran anlar: Araçların önüne geçip yerden aldı

Duygulandıran anlar: Araçların önüne geçip yerden aldı
 

POPÜLER HABERLER

Kadıköy’de korkutan patlama! İşte o anlar

Kadıköy’de korkutan patlama! İşte o anlar

Bu mağara görenleri hayrete düşürüyor! M.Ö el izleri aynı canlılıkta...

Bu mağara görenleri hayrete düşürüyor! M.Ö el izleri aynı canlılıkta...

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA