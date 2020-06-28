FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma: 23 tutuklama

AA 28 Haziran 2020 Pazar 10:51 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 10:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 24 Haziran'da İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda İstanbul'da 27 diğer illerde de 27 olmak üzere toplam 54 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 54 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabir ile "öğrenci" olarak faaliyet gösteren askerlerin kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca kullanılan büfe, market vb. kamuya açık yerlerde kurulu ücret karşılığı kullanılan hatlarla örgütsel iletişim şekline uygun irtibatı olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilenlerden 11'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken 7'si savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 23'ü tutuklanırken 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.