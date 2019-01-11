FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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