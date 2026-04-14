Güncel

FETÖ'nün ''TUS kampına'' operasyon! 17 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda, ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurttaki Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları belirlenen 15'i kamu hastanelerinde aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün oluşturduğu hücresel alanlarda TUS'a hazırlanma adı altında yapılan kamplara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, haklarında daha önce itirafçı beyanları bulunan şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"ta bulunan mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.

Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası hesap hareketleri ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 17 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların örgüt tarafından ders çalışma adı altında kendilerine ait yurtta hücresel olarak oluşturulan TUS kampına katıldıkları bilgisine ulaştı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda doktor olan 17 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden 15'inin kamu hastanelerinde aktif olarak doktorluk yaptığı öğrenildi.

