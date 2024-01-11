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FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu! Yemin metni detayı

FETÖ'cü alçakların yurtdışına kaçma girişimlerini organize ettikleri sözde ‘Hicret' yapılanması ortaya çıkarıldı. Öte yandan FETÖ'nün yurtdışına kaçırmaya çalıştığı üyelerine yemin metni okutturduğu belirlendi.

Sabah11 Ocak 2024 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu! Yemin metni detayı
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FETÖ üyeliğinden yargılanan birçok isim dava dosyaları istinaf sürecindeyken Avrupa'ya kaçmak için Edirne sınırını kullanıyor. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün bu kaçışları organize etmek amacıyla kurduğu sözde "Hicret" yapılanması deşifre oldu. Sabah'ın haberine göre, Örgütün yurtdışına kaçırmaya çalıştığı üyelerine "Hicret yapılanması"nda görev alan kişiler tarafından yemin metni okutturulduğu ortaya çıktı. Yurtdışına kaçmaya çalışan ve FETÖ üyeliğinden yargılanan İsa Ö.C. sınırda yakalandı. İsa Ö.C'nin telefonundaki 'Signal' uygulamasında FETÖ üyesi ve sözde 'Hicret yapılanması'nda görevli 'Mert' adlı kişiyle arasında illegal çıkış için dokümanlar, izlenecek yöntemler ile FETÖ üyesinin kişisel bilgilerinin alışverişi yapıldığı tespit edildi. Bu doküman ve yöntemlerin başka kişilerle paylaşılmaması için hazırlanan bir "yemin metni" de bulundu. FETÖ üyesi ifadesinde; Mert adlı kişinin Signal üzerinden 'yemin metni'ni göndererek aradığını ve metnin tamamını telefonda sesli okumasını istediğini anlattı.

KUTSALLARI YOK

Şüpheli İsa Ö.C'nin okuyup yemin ettiği metinde şu ifadeler yer aldı: "Çıktığım hicret yolculuğunun başından sonuna kadar bana Allah rızası için yardımcı olan hizmet erlerine ait tüm bildiklerimi kullandığım uygulamaları, öğrendiğim konumları, biniş-iniş yerlerini, şehir, durak, yer isimleri ve güzergâhları, hicret arkadaşlarımı ve onlara ait tüm detayları, kullandığım araçların rengini, boyunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, hicret yolculuğumda kullandığı telefon numaralarını, mail adreslerini hicretimi tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığımda / bırakıldığında unutacağıma anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile hiçbir şekilde paylaşmayacağıma, hiçbir yere yazmayacağıma ve kaydetmeyeceğime, tüm bu bilgileri ima ile dahi olsa ifşa etmeyeceğime kutsal bildiğim tüm değerler ve ailemin üzerine yemin ederim. Yeminine sadık kalmamam durumunda göstereceğim zafiyetin ya da ihmalin geride kalan tutsak ya da serbest hizmet erlerinin hicretini aksatacağının ya da engelleyeceğinin bilincinde olduğumu ve sorumluluğuna gireceğimi biliyorum."

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