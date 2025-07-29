FETÖ'nün yurt dışına çıkış organizasyonlarında kullandığı yeni bir yöntem deşifre oldu. İngiltere'de bulunan firari avukat Muhammet Talha Bol'un, yasa dışı yollarla İngiltere'ye çıkmak isteyen örgüt mensuplarına "Vize ve oturum danışmanlığı" sağladığı, bu süreçte hem Türkiye'deki bağlantılarını hem de kardeşlerini devreye soktuğu tespit edildi.

KAÇIŞ KODU: "31.3 GÖMLEK"

Bol'un Ankara Karapürçek'te ki kardeşi Ö.F.B.'nin ifadesine göre, örgüt içi yazışmalarda geçen "gömlek" ibaresi, yüklü döviz teslimatlarını şifrelemek için kullanılıyordu. Ö.F.B., İstanbul'da bir giyim mağazasına giderek "31.3 gömlek" ifadesini söylediğini, karşılığında zarf içerisinde 31 bin 655 İngiliz paundu teslim aldığını beyan etti. Bu parayı, döviz bürosunda buluştuğu "Beytullah" isimli kişiye elden verdiğini söyledi.

KAÇIŞ İÇİN DANIŞMANLIK KILIFI

Yeni Şafak'ın haberine göre, paranın, Talha Bol'un İngiltere'deki bağlantısı M.F.O.'ya ulaştırılmak üzere verildiği, bu kişinin yurt dışına çıkmak isteyen FETÖ mensuplarına "vize, oturum, business consult" başlıkları altında hizmet verdiği öğrenildi. Ancak parayı teslim alan kişinin, M.F.O.'nun kendisine yardımcı olmadığını ve kaçak yollarla yurt dışına gitmek zorunda kaldığını söyleyerek Ö.F.B.'den şikayetçi olmakla tehdit ettiği belirtildi.

PARA TRAFİĞİ ELDEN

Etkin pişmanlıktan yararlanan avukat A.C.Ö. de, Talha Bol'un İngiltere'de yurt dışına çıkışları organize ettiğini doğruladı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılık, FETÖ'nün banka sistemi dışındaki para aktarım modelini, şifreli mesajlar ve fiziki teslimatlar üzerinden şekillendirdiğini tespit etti. FETÖ'nün firari yöneticiler aracılığıyla kurduğu kaçış ağı ve Türkiye'deki lojistik desteği, örgütün yurtdışı yapılanmasının çözülmesinde kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.