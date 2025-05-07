FETÖ'nün yurt dışı eğitim kamplarına katılan 2 şahıs yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı eğitim kamplarına katıldıkları tespit edilen 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün sözde güncel öğrenci yapılanmasında yer alan Ü.B. ve A.N.E. isimli kadınlar polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan takipte şahısların örgütün yurt dışı eğitim kamplarına katıldıkları da tespit edildi. Ardından şahıslar polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.