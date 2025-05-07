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Güncel

FETÖ'nün yurt dışı eğitim kamplarına katılan 2 şahıs yakalandı

FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim kamplarına katıldıkları belirlenen 2 kişi, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
FETÖ'nün yurt dışı eğitim kamplarına katılan 2 şahıs yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı eğitim kamplarına katıldıkları tespit edilen 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün sözde güncel öğrenci yapılanmasında yer alan Ü.B. ve A.N.E. isimli kadınlar polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan takipte şahısların örgütün yurt dışı eğitim kamplarına katıldıkları da tespit edildi. Ardından şahıslar polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

  • FETÖ
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  • gözaltı

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