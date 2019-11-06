23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7523
  • 6,3795
  • 275.161
  • 101146
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün ''yurt ve evler sorumlusu'' hakkında ''kırmızı bülten'' çıkarıldı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Gaziantep yurtlar ve evler sorumlusu' firari sanık Gültekin Bibar'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanık Gültekin Bibar hakkında kırmızı bülten formu düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Bibar için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

- İDDİANAMEDEN

FETÖ elebaşının yakınında bulunduğu, ondan ders aldığı ve "Molla" grubunda yer aldığı belirtilen Bibar'ın, örgütün sözde "Gaziantep bölge imamı" firari sanık Mehmet Kocatürk'e bağlı, örgütün "Gaziantep yurt ve evler sorumlusu" olduğu aktarıldı.

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı

55 yıldır ağzına çay sürmüyor! Sebebi 'pes' dedirtti

55 yıldır ağzına çay sürmüyor! Sebebi 'pes' dedirtti

Balıkçılardan 'mavi ışık' oyunu

Balıkçılardan 'mavi ışık' oyunu

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

Akad İmparatorluğu'nun neden çöktüğü belli oldu

Akad İmparatorluğu'nun neden çöktüğü belli oldu

Şili'de gösteriler çatışmaya dönüştü

Şili'de gösteriler çatışmaya dönüştü

Hollywood'dan yardım almışlar! İnanılmaz savaş taktikleri

Hollywood'dan yardım almışlar! İnanılmaz savaş taktikleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA