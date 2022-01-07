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FETÖ'nün Zirve Yayınevi kumpası davasında karar açıklandı

Malatya'da biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağduriyetine sebep oldukları öne sürülen 10 sanıktan 4'üne 9 yıl 5 ay 10 gün ile 18 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

AA7 Ocak 2022 Cuma 12:16 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 12:29
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Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İlker Çınar ile Nihat Keskin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz yargılanan Özgür Birdal ile müşteki Ruhi Abat, salonda hazır bulundu.

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağduriyetine sebebiyet verdikleri öne sürülen sanıklardan Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer'e "iftira"dan 2 yıl 9 ay 10 gün, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, sanık İlker Çınar'a "iftira" suçundan 3 yıl 4 ay, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, "FETÖ/PDY terör örgütü adına suç işlemek"ten 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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