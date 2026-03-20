FETÖ'ye 27 ilde eş zamanlı operasyon: 47 şüpheli cezaevine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı ve ankesörlü telefonlarla irtibat kuran 77 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 47'sinin tutuklandığını açıkladı.

20 Mart 2026 Cuma 15:33
Güvenlik güçleri, FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 27 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 77 şüpheli yakalandı. Operasyonların ardından İçişleri Bakanlığı, tutuklama ve adli kontrol kararlarına ilişkin bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen zanlılara yönelik, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince 27 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

47 TUTUKLAMA, 23 ADLİ KONTROL

Aralarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yer aldığı, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

