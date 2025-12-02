İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4702
  • EURO
    49,3669
  • ALTIN
    5769.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

FETÖ'ye büyük darbe! Kıskıvrak yakalandılar

FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 121 şüpheli yakalandı.

IHA2 Aralık 2025 Salı 08:00 - Güncelleme:
FETÖ'ye büyük darbe! Kıskıvrak yakalandılar
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'nün propagandasını yapan 121 şüpheli, polislerimiz tarafından yakalandı. 58'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye karşı kurulan tuzakların bozulduğunu ifade etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin bütünlüğüne, Türk milletinin huzuruna kastedenlerle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan 121 şüpheli, polislerimiz tarafından yakalandı. 58'i tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.