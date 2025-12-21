İSTANBUL 13°C / 9°C
  FETÖ'ye darbe üstüne darbe! 2025'te 1601 kişi tutuklandı
Güncel

FETÖ'ye darbe üstüne darbe! 2025'te 1601 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftadır FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Öte yandan 2025 yılında FETÖ operasyonlarında, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise Adli Kontrol Kararları uygulandı.

21 Aralık 2025 Pazar 13:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince FETÖ'ye yönelik iki haftadır düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Son iki haftada yapılan operasyonlar sonucu, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan 76 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 50'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

Popüler Haberler
