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FETÖ'ye karşı polisimiz dik durdu

Uzunkaya, “Kendi içerisinde birtakım onarımlarla, tasfiyelerle FETÖ örgütüyle hesaplaşma içerisine giren, o yönüyle de kısmen defolu ve yaralı olan polis teşkilatımız, 15 Temmuz’da bu ülkede en dik duran kurumların başında gelmiştir” dedi.

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Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 4-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen mücadeleye değinen Uzunkaya, bir dönem 8-10 bin teröristin bulunduğu dağlardaki terörist sayısının, 750’ye kadar düştüğünü söyledi. Uzunkaya, polis teşkilatımız, 15 Temmuz’da bu ülkede en dik duran kurumların başında geldiğini vurguladı. 

TERÖRLE MÜCADELE 

Uzunkaya, operasyonların, terörün kaynağında yok edilmesine yönelik olarak düzenlendiğini belirterek “2018 yılında terörle mücadele noktasında 100 binin üzerinde operasyon yapıldı. Polis, jandarma ve askerin yürüttüğü operasyonlar… Bu operasyonlarda, bin 739 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 450 civarında örgüt mensubunun polise, jandarmaya, sınır birliklerine teslim olduğunu gördük. Bu son derece önemli rakam. 2018 yılında örgüte sadece 130 civarında katılım oldu. Bu rakamların 2015, 2016 yıllarında binlerle ifade edildiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla gelinen nokta son derece ümitli” dedi.

ÖRGÜTLE HESAPLAŞMA 

FETÖ’nün ülkeyi ele geçirmek için kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında Polis Teşkilatı’nın büyük gayret sarf ettiğini vurgulayan Uzunkaya, “Bunu her zaman övünerek söylüyorum, o süreçte kendi içerisinde birtakım onarımlarla, tasfiyelerle bu örgütle hesaplaşma içerisine giren, o yönüyle de kısmen defolu, yaralı olan Polis Teşkilatımız, 15 Temmuz’da bu ülkede en dik ve kararlı duran kurumların başında gelmiştir. FETÖ kapsamında bugüne kadar 240 bin civarında gözaltı işlemi yapıldı. 85 bin civarında tutuklama oldu. Bugün itibarıyla 30 bin 600 civarında FETÖ’yle bağlantılı örgüt mensubunun cezaevlerinde tutuklu, hükümlü olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

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