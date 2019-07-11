İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 öncesine kadar İzmir'de sözde silahlı terör örgütü FETÖ'nün eğitim yapılanması içerisinde yer alan, örgüt içerisine kandırarak istedikleri çocuklara öğretmenlik yapan kişilerden sorumlu sözde 'mahrem abilik' yapan E.A. isimli şüpheliyi tespit etti. alınan yakalama karının ardından harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yaptığı operasyonla E.A.'yı yakaladı. Şüphelinin 2 ayrı ByLock hattının olduğu, KHK ile kapatılan terör örgütüne müzahir aktif sen ve İzmir Eğitimciler Derneği üyesi olduğu yine terör örgütünün finansman desteğini sağlayan Bank Asya'da terörist başının talimatı ile hesabına para yatırarak hesabını arttırdığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli E.A.'nın ByLock yazışmalarının çözümü yapıldığında ise altındaki öğretmenlere talimatlar verdiği ileri sürüldü. Şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.