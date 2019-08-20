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FETÖ’ye maarif darbesi

Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 46 ülkede gerek FETÖ iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandığını söyledi.

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Türkiye adına resmi olarak yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yapan Türkiye Maarif Vakfı 7. Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı, vakfın Üsküdar’daki merkezinde başladı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV), Türkiye’nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürüttüğünü söyledi. 

55 ÜLKEDE FAALİYET 

100 ülkeyle resmi temas sağlandığını, 55 ülkeye direktör atanarak faaliyetlere başlandığını, 35 ülkede 294 eğitim kurumu ve 41 yurt binası, 6 bine yakın idareci, eğitici ve destek personel kadrosu ile 30 bini aşkın öğrenciye eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti verildiğini anlatan Akgün, ayrıca, 46 ülkede gerek FETÖ iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandığını, bazı ülkelerde devir tesli süreçlerinin devam ettiğini aktardı. Küresel bir eğitim ağı haline gelen vakfın, lise seviyesindeki okullarından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Moritanya’da 43, Sudan’da 133, Afganistan’da 147, Fildişi Sahili’nde 13, Somali’de 155, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 42, Çad’da 44, Ekvator Ginesi’nde 6, Gabon’da 22, Gine’de 35, Nijer’de 134, Arnavutluk’ta 56, Mali’de 218, Makedonya’da 24, Kamerun’da 45 ve Pakistan’da 769 öğrenci olmak üzere toplam 16 ülkede bin 886 öğrencinin başarıyla mezun olduğunu belirten Akgün “Vakfımız okulları eğitimde yakaladığı başarı grafiğini, ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılar, olimpiyatlarda elde ettiği derecelerle taçlandırmaktadır” dedi. 

‘YANLIŞ LÜKSÜMÜZ YOK’      

Akgün, verilen eğitimle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Eğitim müfredatında yerel dil ve yerel kültür öğrenimini de dahil etmektedir. Bu insani eğitim yerel kültürlere de saygılı bir şekilde icra edildiğinde eğitim faaliyeti gerçekleştirilen ülke kamuoyunun samimiyeti kazanılmaktadır. 

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