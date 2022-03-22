DHA 22 Mart 2022 Salı 08:30 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 09:02

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 132 mahrem imam tespit edildi. 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.

SINAV SORUŞTURMASINDA 11 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

SAĞLIK SORUŞTURMASINDA 15 GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 15 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' yazışma programını kullandığı saptandı. Haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan, sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 10 kişi ile aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 158 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.