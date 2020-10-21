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Van ve Bursa'da FETÖ'ye şafak baskını: 6 gözaltı

Güvenlik güçlerinin, yurtiçinde ve dışında FETÖ ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Van merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:21
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Van ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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