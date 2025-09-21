İSTANBUL 26°C / 19°C
Güncel

FETÖ'ye son 1 haftada 39 operasyon: 97 şüpheli yakalandı

Son bir haftada gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 97 şüpheli yakalandı, 16 kişi tutuklandı, 27'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

21 Eylül 2025 Pazar 11:35
FETÖ'ye son 1 haftada 39 operasyon: 97 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından FETÖ operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, "FETÖ'ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz" başlığı altında yaptığı açıklamada son hafta içinde 39 operasyon düzenlendiğini duyurdu.

ONLARCA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 27'si hakkında adli kontrol hükümlerine hükmedildi.

Yerlikaya, mevcut kabine döneminde FETÖ'ye yönelik toplam 11 bin 667 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu operasyonlarda 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 3 bin 512'si tutuklandı, 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

