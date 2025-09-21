FETÖ'ye son 1 haftada 39 operasyon: 97 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından FETÖ operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, "FETÖ'ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz" başlığı altında yaptığı açıklamada son hafta içinde 39 operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Son 1 hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenledik.

��97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.

��16'sı tutuklandı.

��27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667... pic.twitter.com/wWh0zPFkS8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2025

ONLARCA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 27'si hakkında adli kontrol hükümlerine hükmedildi.

Yerlikaya, mevcut kabine döneminde FETÖ'ye yönelik toplam 11 bin 667 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu operasyonlarda 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 3 bin 512'si tutuklandı, 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.