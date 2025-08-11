Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok önemli davanın avukatlığını yapan Rezan Epözdemir dün sabah evinde gözaltına alındı. Londra'ya gitme hazırlığında olan Epözdemir'in pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konulduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde gözaltına alınmıştır" denildi.

RÜŞVET ORTAKLIĞI

Rezzan Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Savcı Cengiz Çallı'nın meslekten ihraç edilmesine, biri polis çok sayıda kişinin de tutuklanmasına yol açan 'makaron' soruşturmasında adı geçtiği öğrenildi. Epözdemir'e yönelik soruşturmanın rüşvet ayağı A.D. isimli tanığın savcılığa verdiği ifade ile başladı. A.D., ifadesinde 2021 yılında düzenlenen kaçak makaron operasyonunda tutuklanan kişilerin serbest kalması için eski savcı Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir'in 75.000'i peşin, 75.000'i ise tahliye sonrası olmak üzere toplamda 150 bin dolar rüşvet aldığını iddia etti. Tanık ifadesinde rüşvetin peşin kısmını eski savcı Çallı'ya verdiğini, onun da parayı Rezan Epözdemir'e götürüldüğünü söyledi.

WHATSAPP KAYITLARI DOSYADA

Savcılık tanığın iddialarını araştırmaya başladı. Yapılan HTS/BAZ incelemelerinde tanık A.D.'nin bahsettiği tarih ve zaman diliminde eski savcı Çallı ile cep telefonlarının aynı yerde sinyal verdiği belirlendi. Bu görüşme sonrası, aynı gece Çallı ile Epözdemir'in de buluşması yine HTS kayıtları ile teyit edildi. Soruşturma dosasına rüşvetle ilgili Whatsapp kayıtlarının da girdiği öğrenildi. Epözdemir'in Levent'teki ofisinde yapılan aramada rüşvet iddialarının gerçekleştiği 2021 tarihinde düzenlenen 3 adet bono ele geçirildi. Borçlusu eski savcı Çallı, alacaklısı Epözdemir olan bonoların yanı sıra djital materyaller ve 150 bin dolar nakit paraya da el konuldu.

ÇAKARLI ARAÇ TAHSİSİ

Soruşturma kapsamında Cengiz Çallı'ya Bakırköy Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı döneminde verilen koruma kararları kapsamında 2 araçlık çakar ve geçiş üstünlüğü hakkı verildiği, savcının bunlardan birini 2019 ile 2021 yılları arasında Rezan Epözdemir'e tahsis edildiği belirlendi.

MOSSAD VE CIA MASASINDA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Rezan Epözdemir'in 21 Haziran 2014'te İstanbul'da yaptığı bir toplantı da FETÖ ve casusluk soruşturması kapsamında dosyaya girdi. Soruşturmaya konu olan ve fotoğraflara yansıyan toplantıda Epözdemir'in bulunduğu masada CHP'nin o dönem ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, FETÖ destekçisi CIA ajanı Michael Rubin gibi isimlerin yer alıyor.

