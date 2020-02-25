FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı

AA 25 Şubat 2020 Salı15:53 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:53

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen 2'si mahrem imam 11 kişinin yakalanmasına yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli İstanbul, İzmir, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde olan öğretmen 2 mahrem imam, astsubaylıktan istifa ederek Trabzon Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan zanlı ve aktif görevdeki aralarında astsubay ve uzman çavuşun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında biri teğmen 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.