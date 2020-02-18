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FETÖ'ye yönelik ''ankesörlü telefon'' operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA18 Şubat 2020 Salı17:38 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:38

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aktif görevde 5 astsubay ve Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen 4 eski askeri okul öğrencisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Merzifon, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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