İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5893
  • EURO
    18,3159
  • ALTIN
    987.653
  • BIST100
    3835.87
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Adana'da 35 zanlı yakalandı
Güncel

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Adana'da 35 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Adana'da 35 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Ekim 2022 Salı 17:33 - Güncelleme:
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Adana'da 35 zanlı yakalandı
ABONE OL

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Adana'da çok sayıda adreste arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında kentte 5'i kadın 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, bir kısmı döviz cinsinden para ile altın ve örgütsel materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde eş zamanlı başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.